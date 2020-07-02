Altaylı futbolcular Süper Lig'e çıkacaklarına inanıyor

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Osmanlıspor'u 3-0 yenen Altay'ın golcü futbolcusu Marco Paixao, "Tüm takım arkadaşlarımla beraber Süper Lig'e inanmış durumdayız." dedi.



Paixao, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Eskişehirspor karşısında hiç ummadıkları bir beraberliğin ardından Osmanlıspor galibiyetinin önemli olduğunu belirtti.



Eskişehirspor maçında kaybettikleri iki puan olmasaydı başka şeyler konuşabileceklerini aktaran Paixao, şunları kaydetti:



"Sezonun bitmesine 3 maç kaldı. Her hafta sürpriz sonuçlar çıkıyor. Osmanlıspor maçını geride bıraktık. Önümüzde çok kritik maçlar var. Pazar günü Adana Demirspor ardından da içeride Erzurumspor ile oynayacağız. Bu iki maçı kazanıp iddiamızı son haftaya kadar götürmek istiyoruz. Tüm takım arkadaşlarımla beraber Süper Lig'e inanmış durumdayız."



Cenk Özkacar da Osmanlıspor karşılaşmasının ardından 3 final maçlarının kaldığını belirterek, "Bu üç maçı da kazanıp sonuçların ne olacağını bekleyeceğiz. Belki direkt belki de play-off'tan Büyük Altay'ı Süper Lig'e çıkaracağız." ifadelerini kullandı.



Altay, 5 Temmuz Pazar günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.



