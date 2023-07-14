Altaylı Efe, Bodrumspor yolunda

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın 17 yaşındaki milli stoperi Efe Sarıkaya'ya aynı ligde geçen sezon play-off finali oynayan Bodrumspor talip oldu.



Siyah-beyazlı yönetimle görüşmelerini sürdüren Bodrum temsilcisinin önümüzdeki günlerde transferi bitirebileceği ifade edildi. Avrupa kulüpleri tarafından takip edilen ancak düşük tekliflerin gelmesi üzerine satışı gerçekleşmeyen Efe'nin futbola bir süre daha ülkemizde devam etmesi bekleniyor. Altay'ın bu transferden 500 bin Euro bonservis geliri elde edeceği, bir sonraki satıştan İzmir ekibinin yüzde 25 pay alma şartı koştuğu iddia edildi. Efe'nin önünü kapatmak istemeyen ve forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmesini planlayan Altay yönetimi, acil ödemeleri de bonservis geliriyle yapacak. Kurmaylar, genç savunmacının Bodrumspor'da piyasa değerini katlayıp siyah-beyazlı kulübe bir sonraki satıştan önemli bir pay kazandıracağına inanıyor.



PAIXAO KAMPA KATILDI



Altay'da yönetimin yeniden anlaşma sağladığı usta golcü Marco Paixao, Afyon kampına dahil oldu. Siyah-beyazlılarda Ceyhun, Özgür, Deniz, İbrahim, Ozan, Murat Uluç, Tolga ve Zeki'den sonra Portekizli forvetin de takıma katılmasıyla teknik ekibin yüzü güldü. Yönetim diğer yabancı oyuncular Mohammed Naderi ve Eric Björkander ile de temaslarını sürdürüyor.



