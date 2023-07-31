Altaylı Ceyhun Gülselam: "Zorlukları aşacağız"

Altay'ın tecrübeli oyuncularından Ceyhun Gülselam, Afyon kampında kulübün sosyal medya kanalına konuştu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altaylı Ceyhun Gülselam: 'Zorlukları aşacağız'
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31 Temmuz 2023 16:05
Altay'ın tecrübeli oyuncularından Ceyhun Gülselam, Afyon kampında kulübün sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-22 sezonunda transfer edilen ön libero Ceyhun, "Büyük Altay'a gelmek için çok uğraştım. Bazı zorluklar çekiyoruz ancak bu zorlukları aşacak kadroya sahibiz. Ben ve ailem burada olmaktan çok mutluyuz, Altay'ı ve İzmir'i çok seviyoruz. Burada oynamaktan gururluyum" dedi.

"Bu sene geçen seneye nazaran ilk kamptan beri hepimiz buradayız" diyen deneyimli futbolcu, "Kampta iyi çalışıyoruz ve bunu da lige yansıtmak için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Aile havasını yakaladık. İyi şartlar altında, yoğun tempoda çalışıyoruz. Saha içi ve dışında gençlere tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Taraftarlarımızın ve camiamızın desteğiyle başarılı bir sezon yaşamayı umuyorum" şeklinde konuştu.
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