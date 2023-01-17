Altaylı Arda'ya 4 talip var

Spor Toto 1'inci Lig'de sportif ve mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Altay'da ilk yarı sonunda kadro dışı bırakılan Arda Gezer'e aynı ligden 4 kulüp talip oldu.



Altyapıdan yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için başta Manisa Futbol Kulübü olmak üzere Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Beyçimento Bandırmaspor'un nabız yokladığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüple sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilememesi nedeniyle kadro dışı kalan Arda'nın durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



İzmir temsilcisi, Arda başka kulüple anlaşmayıp sezon sonunda serbest kalsa da 2 milyon TL'ye yakın yetiştirme bedeli elde edecek. Başkan Ayhan Dündar'ın genç futbolcuyla ilgilenen kulüplerden bu rakamı bonservis bedeli olarak şimdi istediği öğrenildi. Manisa FK'nın Arda için 1.2 milyon TL teklif ettiği ancak siyah-beyazlıların teklifi kabul etmediği ifade edildi. Bu sezon vitrine çıkan Arda Gezer, ligde 11 maçta 652 dakika görev alırken, kupada ise 1 müsabakada 28 dakika oynadı.



BAŞKAN DÜNDAR'DAN İMALI PAYLAŞIM



Altay Başkanı Ayhan Dündar, siyah-beyazlı kulübün dün kutlanan 109'uncu kuruluş yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı imalı bir paylaşımla kutladı. Başkan Dündar, "Mücadelemiz, sevdamız sen çok yaşa. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Hesabı olanlardan hesap sormak boynumuzun borcu olsun" ifadelerine yer verdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ