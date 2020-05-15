Altay'ın yıldız adayı için Trabzonspor devrede

Gelecek sezon için tecrübeli isimlerin yanına gençleri koyarak takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek isteyen Trabzonspor, Altay forması ile başarılı bir performans sergileyen Cenk Özkaçar'ı transfer listesine dahil etti. Ancak bordo-mavililerin, bu oyuncu için rakipleri oldukça fazla. İstanbul takımlarının da kadrosuna katmak istediği 19 yaşındaki stoper için Trabzonspor yönetiminin kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.Sarı-kırmızılılar da TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar'ı listesine aldı. 1.90 boyundaki sol ayaklı stoperle ilgilenen sarı-kırmızılıların defansta alternatif yaratmaya çalıştığı belirtildi. Fenerbahçe ve Başakşehir'in devrede olduğu iddia edildi.