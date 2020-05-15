Altay'ın yıldız adayı için Trabzonspor devrede

Trabzonspor, İstanbul takımlarının da ilgilendiği genç stoperi kaçırmak istemiyor. Altay'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Cenk Özkaçar için resmi temasların başlaması bekleniyor...

Haber; Sabah
Altay'ın yıldız adayı için Trabzonspor devrede
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15 Mayıs 2020 10:00
Gelecek sezon için tecrübeli isimlerin yanına gençleri koyarak takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek isteyen Trabzonspor, Altay forması ile başarılı bir performans sergileyen Cenk Özkaçar'ı transfer listesine dahil etti. Ancak bordo-mavililerin, bu oyuncu için rakipleri oldukça fazla. İstanbul takımlarının da kadrosuna katmak istediği 19 yaşındaki stoper için Trabzonspor yönetiminin kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BAŞAKŞEHİR

Sarı-kırmızılılar da TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar'ı listesine aldı. 1.90 boyundaki sol ayaklı stoperle ilgilenen sarı-kırmızılıların defansta alternatif yaratmaya çalıştığı belirtildi. Fenerbahçe ve Başakşehir'in devrede olduğu iddia edildi.

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