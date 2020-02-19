Altay'ın yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Yalçın Koşukavak'la anlaştı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelen Koşukavak'la 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Sezon başından itibaren 15 hafta Bursaspor'da görev yapan Yalçın Koşukavak, 2014-2015 sezonunda TFF 2. Lig'de Altay'ı çalıştırmıştı.
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Altay Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelen Koşukavak'la 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Sezon başından itibaren 15 hafta Bursaspor'da görev yapan Yalçın Koşukavak, 2014-2015 sezonunda TFF 2. Lig'de Altay'ı çalıştırmıştı.
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