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Altay'ın kaptanlarından taraftarlara özel mesaj

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek İzmir ekibi Altay'da kaptanlar taraftara ''Başarı'' mesajı gönderdi.

Kaynak: DHA
Altay'ın kaptanlarından taraftarlara özel mesaj
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17 Temmuz 2018 16:11
Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi ikinci etap hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Altay'da takım kaptanları Murat Uluç, İbrahim Akın ve İbrahim Öztürk, taraftarlara başarı sözü verdi.

Antrenmanların yoğun tempoda geçtiğini belirten üç usta futbolcu, "Aramıza katılan yeni arkadaşlarımız da bize kısa sürede uyum sağladı. Onlar da Altay formasını taşımanın ne kadar önemli olduğunun farkında. Taraftarımız merak etmesin. Altay'a yakışan mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.

Tek hedeflerinin siyah beyazlı takımı hak ettiği Süper Lig'e taşımak olduğunu vurgulayan kaptanlar, "Ne kadar zor bir ligde yer aldığımızı çok iyi biliyoruz, ancak kenetlendiğimizde başaramayacağımız bir şey yok. Üst üste üçüncü şampiyonluğu yaşamak için buradayız. Bize güvenenleri mahçup etmeyeceğiz. Takıma kaptanlıkla birlikte ağabeylik yapacağız. Motivasyonumuzu her zaman en üst seviyede tutacağız. Biz istersek başarırız. Her zaman daha çok çalışıp hedefe ulaşmak için çaba göstereceğiz" diye konuştu.

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