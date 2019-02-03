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Altay'ın İstanbulspor karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta mücalesinde İstanbulspor'u ağırlayacak Altay'da muhtemel 11 belli oldu.

Kaynak: DHA
Altay'ın İstanbulspor karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu
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03 Şubat 2019 11:39
Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Afjet Afyonspor'la 1-1 berabere kalarak alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kaçıran Altay, 4 Şubat Pazartesi günü 20. haftanın kapanış mücadelesinde kendisi gibi 21 puanı bulunan İstanbulspor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ramazan Keleş yönetecek.

Siyah-beyazlılarda hafta içinde göreve getirilen Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, takımın başındaki ilk maçına çıkacak. İzmir ekibinde attığı 15 golle takımını sırtlayan Portekizli usta golcü Marco Paixao, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Menisküs ameliyatı olan sağ kanat Oğuz Han da kadroda yer almayacak. Altay, sezonun ilk yarısında deplasmanda 5-0 mağlup ettiği rakibini taraftarı önünde de dize getirmeyi hedefliyor.
Altay muhtemel 11: "Emre - Yasin, İbrahim Öztürk, Gençer, Özgür, Ferhat, Helder, Putsila, Tatos, Kappel, Hüsamettin"

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