Altay'ın hedefi 3 puan

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 11 Kasım Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek Altay'ın teknik direktörü Özden Töraydın, müsabakadan galibiyetle ayrılıp, milli maçlar nedeniyle verilecek araya moralli girmek istediklerini söyledi.Töraydın, yaptığı açıklamada, son oynadıkları Gazişehir Gaziantep maçından sonra kafileyle Gaziantep'te yemek yediklerini, bundan sonra bazı futbolcularda ve teknik ekipte gıda zehirlenmesi yaşandığını aktardı.Kayseri'den bir basketbol takımının da aynı yerde yemek yediğini ve benzer sorunları yaşadığını aktaran Töraydın, "İzinli olduğumuz pazar günü bazı oyunculara serum tedavisi uygulandı. Bazı oyuncuların tedavileri sürüyor." dedi.Töraydın, Gazişehir Gaziantep maçında yedikleri ilk gole kadar futbolcuların istediklerini sahaya yansıttığını ancak bireysel hatadan kalelerinde gol gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:"Bir kırılganlığımız var. Kardemir Karabükspor'u yenebildiğimiz 7 hafta içinde kötü oyuna bağlı şanssız mağlubiyetler aldık. Bu kırılganlığı galip gelerek aşabiliriz. Biraz daha üretken olmamız lazım. Adana Demirspor maçından galibiyetle ayrılıp, milli takım arasına moralli girmek istiyoruz. Bu müsabakada istediklerimizi alabilirsek, milli ara bize iyi gelecek ve daha sonra Hatayspor maçıyla da çıkış yakalayabileceğimize inanıyorum. Eksiklerimiz var. Bu lig zor, hata yaptığın zaman cezayı kesiyorlar. Sadece savunarak, coşkulu oynayarak kazanamazsınız, üretken olmamız lazım."