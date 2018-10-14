Altay'ın golcüsü hayal kırıklığı yarattı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da son 2 sezonda attığı gollerle 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de yaşanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Furkan Deniz, bu sezon kayıpları oynuyor.Kariyerinde ilk kez 1'inci Lig'de görev alan 22 yaşındaki futbolcu ilk 8 haftada sadece 2 maçta forma giydi. Ümraniyespor ve Afjet Afyonspor müsabakalarında şans bulan Furkan, daha sonra hiçbir karşılaşmada görev alamadı. Genç futbolcu son 4 haftadaki Boluspor (D), Giresunspor, Balıkesirspor Baltok (D) ve Gençlerbirliği maçlarında kadroda yer bulamadı.Teknik direktör Alper Avcı,diye konuştu.Furkan, son 3 sezonda toplam 28 gol atmıştı.