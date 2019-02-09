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Altay'ın Adanaspor karşısındaki 11'i belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor ile Altay Adana 5 Ocak stadyumunda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA
Altay'ın Adanaspor karşısındaki 11'i belli oldu
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09 Şubat 2019 13:11
Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarıya Ümraniyespor deplasmanında 3-2'lik galibiyetle başladıktan sonra evinde üst üste Afjet Afyonspor ve İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Altay 10 Şubat Pazar günü Adanaspor deplasmanında terleyecek. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Oğuz Han, kırmızı kart cezalısı Putsila ve sarı kart cezalısı Sinan forma giyemeyecek. Cezası sona eren Portekizli forvet Marco Paixao ise ilk 11'deki yerini alacak. Ligde Adanaspor 25 puanla 11. sırada, Altay ise 22 puanla 12. basamakta yer alıyor.

Altay'ın muhtemel 11'i şöyle;
"Emre - Yasin, Gençer, İbrahim Öztürk, Özgür, Ferhat, Tavares, İbrahim Akın, Tatos, Kappel, Paixao"Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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