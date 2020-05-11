TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın sportif direktörü Murat Uluç, sezon başında koydukları Süper Lig hedeflerinden bir sapma olmadığını, sezon sonunda Altay'ı layık olduğu yere taşıyacaklarını bildirdi.Uluç, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin hepsinin negatif çıkmasının ardından Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gruplar halinde idmanlarını sürdürdüklerini belirtti.Tesislerde dezenfekte çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını aktaran Uluç, "" ifadelerini kullandı.Uluç, futbolcuların iki sahada dörder kişilik gruplar halinde çalıştığını, sahada aynı anda toplam 8 oyuncunun yer aldığını, idmanını bitiren oyuncularının da soyunma odası ve yemekhaneyi kullanmadan tesislerden ayrıldığını kaydetti.Futbolcuların liglere verilen arada idman programlarına uyduklarını vurgulayan Uluç, "" değerlendirmesinde bulundu.