Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da futbolcular ve teknik heyet zehirlenerek hastanelik oldu.Geçen Cumartesi günü deplasmanda oynanan Gazişehir Gaziantep maçının ardından kentteki bir restoranda yemek yiyen siyah-beyazlı kafile, pazar günü kusma ve ishal rahatsızlığı yaşadı.Takımdaki genel rahatsızlık nedeniyle dünkü antrenmanda sadece düz koşu yaptıklarını belirten teknik direktör Özden Töraydın, "Teknik heyet olarak biz de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Bizimle birlikte aynı restoranda yemek yiyen bir basketbol takımı da zehirlenmiş" diye konuştu.Öte yandan pazar günü evinde Adana Demirspor'la karşılaşacak Altay'da sol arka adalesinde gerilme tespit edilen Ferhat'ın forma giyebileceği belirtildi.