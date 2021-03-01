Altay'dan Trabzon'da tek kurtarış

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının en önemli adamlarından biri olması beklenen Altay Bayındır'a çok iş düşmedi

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Altay'dan Trabzon'da tek kurtarış
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01 Mart 2021 09:52
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının en önemli adamlarından biri olması beklenen Altay Bayındır'ın kalesine Trabzonspor, topu atmakta çok zorlandı.

Bu sayede özellikle ilk yarıda Altay, kariyerinin en rahat maçlarından birini yaşadı. Tecrübeli file bekçisi, ilk yarıyı kurtarış yapmadan tamamladı. İkinci yarı ev sahibi 1-0 geriye düştükten sonra gol için bastırsa da, Altay 90 dakikayı sadece rakibin 1 şutunda tek kurtarış yaparak tamamladı.



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