Altay'dan İbrahim Akın ve İbrahim Öztürk camiayı üzdü

OKAY'IN KARDEŞİ A TAKIMDA

YÖNETİME TAKVİYELER

Spor Toto 1. Lig'de cumartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak Altay'da stoper İbrahim Öztürk'ten sonra Gençer'in de sakatlanması keyifleri kaçırdı.Kastamonuspor'la oynanan kupa maçında kasığından sakatlanan Gençer'de yırtık tespit edildiği ve 3 hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Teknik direktör Özden Töraydın, genç stoper Ulaş'a hazır olması mesajı verdi. Ulaş savunmada Bulgar stoper Ivanov'la partner olacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren İbrahim Akın da forma giyemeyecek.Oyuncularından şimdilik iki istekte bulunduğunu dile getiren teknik patron Özden Töraydın, "Birincisi mücadele, ikincisi oyun disiplini. Skor ne olursa olsun bu ikisinden ödün vermemeliyiz. Kazanabiliriz ya da kaybedebiliriz ama sahada mücadele eden, isteyen bir takım olacak. Zorlu bir süreçten geçiyoruz.İlerleyen haftalarda takımdan iyi oyun ve 3 puan da isteyeceğim. Asıl hedefimiz mali ve sportif açıdan sağlam temeller üzerinde duran bir Altay yaratmak" diye konuştu.Altay altyapısından yetişen ve şu an İspanya La Liga'da Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'nun kardeşi Kutay Yokuşlu, A takımla birlikte antrenmanlara başladı. Ağabeyi gibi Altay'da futbola başlayan ancak 2015'te Trabzonspor'a transfer olan Kutay, 3 sezonun ardından eylül ayında yeniden yuvaya döndü. Altay U21 takımında görev alan 19 yaşındaki stoper Kutay'la birlikte 18 yaşındaki ön libero Murat Berkan Demir de A takımla idmanlara katılmaya başladı. İki genç krampon da altyapıda forma giyecek.Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, son 1 haftada yönetime 2 takviye yaptı. Siyah-beyazlı yönetime önce İzmir'in tanınmış avukatlarından Koray Battal, sonra ise genç iş adamı Gökhan Kışla dahil oldu. Başkan Ekmekçioğlu, Altay'ı idari, mali ve sportif anlamda başarıya ulaştırmak için alanlarında tecrübeli ve dinamik bir yönetim oluşturduklarını belirterek,dedi.