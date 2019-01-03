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Altay'dan 3 transfer birden

Spor Toto 1. Lig'de İzmir temsilcisi Altay, Merter Yüce, Andreas Tatos ve Oğuz Han Aynalı'yı kadrosuna dahil etti.

Kaynak: AA
Altay'dan 3 transfer birden
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03 Ocak 2019 14:03
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Merter Yüce, Andreas Tatos ve Oğuz Han Aynalı'yı renklerine kattı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Merter Yüce, Andreas Tatos ve Oğuz Han Aynalı ile anlaşıldığı, futbolcularla 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Futbola Altay'da başlayan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Merter Yüce, 2004-2005'te siyah-beyazlı ekipte profesyonel oldu. Merter Yüce daha sonra Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Giresunspor, Kardemir Karabükspor, Akhisarspor ve Bursaspor'da mücadele etti. Sezon başında Fatih Karagümrük'le sözleşme imzalayan tecrübeli oyuncu, hiç forma giymeden takımdan ayrılmıştı.

2017-2018 sezonunda Tetiş Yapı Elazığspor'a transfer olan Yunan orta saha Andreas Tatos ise takımıyla çıktığı 39 maçta 10 gole imza attı.

Danimarka doğumlu 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oğuz Han Aynaoğlu, Türkiye'de Bursaspor, Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor ve Adanaspor'da mücadele etti.

Öte yandan Altay'ın, MKE Ankaragücü'nden Anton Putsila ile de görüştüğü bildirildi.

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