Altay'da Yücel İldiz ile birlikte 15 pozitif vaka

Altay'da yapılan testlerde toplam 15 pozitif vakaya rastlandı.

Haber; Sporx.com
Altay'da Yücel İldiz ile birlikte 15 pozitif vaka
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20 Ekim 2020 17:52
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da aralarında teknik direktör Yücel İldiz, 8 futbolcunun da bulunduğu 15 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, dün yapılan Kovid-19 testlerinin ardından 8 futbolcu, teknik direktör Yücel İldiz'in dışında ikişer teknik heyet, sağlık çalışanı ve idari personelinin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bu kişiler için Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolünün uygulandığı bildirildi.

Altay, ligin 6. haftasında yarın saat 19.00'da Altınordu ile karşılaşacak.



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