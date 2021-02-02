Altay'da Yücel İldiz dönemi sona erdi

TFF 1. Lig takımlarından Altay, teknik direktör Yücel İldiz'le yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay'da Yücel İldiz dönemi sona erdi
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02 Şubat 2021 19:31
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Yücel İldiz, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Yücel İldiz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün itibarıyla Altay Spor Kulübündeki görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Bu süre zarfında bizden desteğini esirgemeyen başkanımız, yönetim kurulumuz, futbolcu, personelimiz ve taraftarımıza destekleri için teşekkür eder, şampiyonluk yolunda başarılar dilerim."

TFF 1. Lig'de son 3 maçını kaybeden Altay, 19. haftanın ardından lider Giresunspor'un 9 puan gerisinde 32 puanla 6. sırada yer alıyor.



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