Altay'da yeniden Özden Töraydın dönemi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Alper Avcı'nın yerine, takımda sportif direktör olarak görev yapan Özden Töraydın getirildi.Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hedeflerinin iyi bir yapılanma ile gelecek yılların temelini atmak olduğunu belirtti. Alper Avcı'nın yerine teknik direktör olarak Özden Töraydın'ın görev yapacağını aktaran Ekmekçioğlu, Töraydın'ın yardımcılığını da takım kaptanı Murat Uluç'un üstleneceğini bildirdi.Ekmekçioğlu, Alsancak Stadı'nın bitmesiyle Altay'ın Süper Lig hedefine yürüyüşünün hızlanacağını belirterek, şunları kaydetti:Geçen sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay'da İsmet Taşdemir'le yolların ayrılmasının ardından sportif direktör olarak görev yapan Özden Töraydın, 31. haftadan itibaren takımın başına geçmişti. Özden Töraydın yönetimindeki Altay, ligin son haftasında lider Gümüşhanespor'u yenerek adını Spor Toto 1. Lig'e yazdırmıştı.