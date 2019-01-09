  •  
    Pepe: "Quaresma beni öldürecek, hata benim"
  •  
    RVP'den Fenerbahçe'ye gönderme! ''Kaybetti...''
  •  
    G.Saray'da transfer için DEV sinyal; "Saat kaç?"
  •  
    G.Saray taraftarının forvet için 1 numarası
  •  
    Beşiktaş'tan Fabri'nin transferi için açıklama!

Altay'da yeni transfere tam not

Spor Toto 1'inci Lig'in ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Altay, ilk hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Gazişehir Gaziantep'i tek golle geçerken, yeni transfer Andreas Tatos oynadığı futbolla tam not aldı.

Kaynak: DHA
Altay'da yeni transfere tam not
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2019 14:28
Spor Toto 1'inci Lig'in ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Altay, ilk hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Gazişehir Gaziantep'i tek golle geçerken, yeni transfer Andreas Tatos oynadığı futbolla tam not aldı.

Siyah-beyazlı ekibin Elazığspor'dan renklerine bağladığı Yunan orta saha oyuncusu 53'üncü dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydedip ikinci yarı öncesi teknik ekibe ve camiaya umut verdi. 

Takımın Gazişehir karşısında sergilediği performans teknik direktör Özden Töraydın'ın yüzünü güldürdü. Lig'de ilk yarıyı düşme hattının 1 puan gerisinde 14'üncü sırada tamamlayan Altay, Tatos'un yanı sıra Ankaragücü'nden Putsila, Adanaspor'dan Oğuz Han ve eski futbolcusu Merter'i de transfer etti.

Portekiz'de Tondela formasını giyen Yeşil Burun Adaları'ndan orta saha Helder Tavares'le görüşen yönetimin en kısa zamanda transferi resmileştirmesi bekleniyor.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için