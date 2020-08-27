Altay'da Quaresma için geri sayım

Altay Yönetim Kurulu Üyesi Barış Ekmekçioğlu, Ricardo Quaresma ile ilgili sürecin olumlu ilerlediğini söyledi.



TFF 1. Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ekmekçioğlu, Altay'ın ilgilendiği oyunculardan olan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ile ilgili olarak, "Quaresma konusunda o bölgede boşluğumuz var. Quaresma da herkesin beğendiği dünya çapında bir futbolcu. Olumlu görüşmelerimiz devam ediyor. Kısmet diyelim. Quaresma dışında görüştüğümüz bir sürpriz isim daha var. Şu an için Quaresma konusunda olumluyuz." ifadelerini kullandı.



Fikstürü de değerlendiren Altay yöneticisi, "Bizim bu sene 1. ligdeki üçüncü yılımız, artık ligi biliyoruz. Takımları çok iyi tanıyoruz. İnşallah bu yıl istediğimiz oyuncularımızı da aldık. Geçen yıllara nazaran bu yıl transfer yasağıyla uğraşmadık. İlk defa transfer sıkıntısı olmadan bir yıla başladık. Transferlerimizle hızlı bir şekilde yol aldık." şeklinde konuştu.



Altay'dan Fransa Lig 1 takımlarından Olympique Lyon'a transfer olan 19 yaşındaki Cenk Özkaçar'ın transferinden dolayı çok mutlu olduklarını da aktaran Ekmekçioğlu, "Bu yıl Süper Lig'e çıkmayı istedik ama çıkamadık. Bunun dışında bir başarımız oldu. Cenk kardeşimizi Avrupa'ya gönderdik. Bize çok moral veren, mutlu eden bir başarıdır. Kendisini tebrik ediyorum. Altyapıya verdiğimiz önemin 4-5 yıllık birikimin meyvelerini topluyoruz. Daha nice Cenklerimiz var. İnşallah darısı onların başına." değerlendirmesinde bulundu.



