Altay'da parola hırslı futbol

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta devre arasına lider Gümüşhanespor'un 4 puan gerisinde 2. sırada giren 32 puanlı Altay'da teknik direktör İsmet Taşdemir, başarıyı yakalamak için yenilgiyi kabul etmeyen hırslı bir takım izleteceklerini söyledi.



Geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Ankaragücü'nde rakibi ısıran, baskı uygulayan bir futbol sergilediklerini dile getiren Taşdemir, "İkinci yarıda taraftarımızın keyif alacağı bir Altay izletmeliyiz. Yenilsek bile alkış almalıyız. O denli hırslı olmalı benim takımım. Mücadele etmeden mağlup olmak bize yakışmaz. İyi oynadığınızda zaten istediğiniz sonuçları alıyorsunuz. Altay yeri gelecek hakem hatasına ya da kötü sahaya rağmen kazanacak. Zor denilen maçlardan galibiyetle ayrılacak" diye konuştu.



Taraftarla iyi bir sinerji yakalamaları gerektiğini anlatan genç teknik adam, "Atatürk Stadı'nda seyirciyle bütünleşmemiz gerçekleşmiyor. Bu yüzden Tire Stadı'nı gündeme aldık. Bu kulüpte başarıya gitmek için çok şey mevcut. İmkanlarımız var, oyuncu grubu da kişilikli. Farklı özelliklere sahip futbolcularımız var. Biraz daha disiplinli olacağız, çok çalışacağız. Bireysel hataları gidermemiz gerekiyor. Takım oyununu yakaladığımızda önümüzde hiçbir engel kalmaz. İkinci yarıda öncelikli hedefimiz ilk 5'in içinde yer almak. Play-Off hattındayken şampiyonluğa hep yakınsın. Bu camiada her birey ne istiyorsa ben iki kat fazlasını istiyorum. Bu kulüp şampiyonluğu hak ediyor" dedi.

Öte yandan takımdan ayrılmak isteyen Halil bugün başlayan Antalya kampına katılmadı.