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Altay'da Özgür Özkaya imzayı attı

Ege temsilcisi Altay, Gazişehir Gaziantep'ten Özgür Özkaya ile anlaştı

Kaynak: AA
Altay'da Özgür Özkaya imzayı attı
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20 Temmuz 2018 17:25
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, en son Gazişehir Gaziantep'te forma giyen Özgür Özkaya'yı kadrosuna dahil etti.

Ege temsilcisinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki sol bek ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Beşiktaş'ta profesyonel olan Özgür Özkaya, daha sonra Zeytinburnuspor, Fatih Karagümrük, Beylerbeyi, Şanlıurfaspor, Elazığspor, Konyaspor, Boluspor ve Gazişehir Gaziantep'te forma giydi.

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