Altay'da Özgür Özkaya imzayı attı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden, en sonforma giyenkadrosuna dahil etti.Ege temsilcisinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki sol bek ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.Beşiktaş'ta profesyonel olan Özgür Özkaya, daha sonra Zeytinburnuspor, Fatih Karagümrük, Beylerbeyi, Şanlıurfaspor, Elazığspor, Konyaspor, Boluspor ve Gazişehir Gaziantep'te forma giydi.