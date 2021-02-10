Altay'da Osman Özköylü dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktörlük için Osman Özköylü ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Altay'da Osman Özköylü dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2021 16:39
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktörlük için Osman Özköylü ile 1,5 yıllığına anlaştı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından teknik direktörlük görevine Osman Özköylü'nün getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Özköylü ve ekibine yeni görevinde başarılar diliyor, Büyük Altay'ımızı hak ettiği yere ulaştıracağına yürekten inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Teknik direktörlük kariyerine Etimesgut Belediyespor'da başlayan 49 yaşındaki Osman Özköylü, Erzurumspor, Körfez İskenderunspor, Elazığspor, Denizlispor, Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor, Boluspor ve son olarak Hekimoğlu Trabzon'u çalıştırdı.

Osman Özköylü, 2012-2013'te Kayseri Erciyesspor'u Süper Lig'e taşımıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için