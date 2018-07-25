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Altay'da kutlama hazırlığı

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Altay, geçen sezon 2. Lig'de kazandığı şampiyonluk kupasını özel bir organizasyonla kutlayacak.

Kaynak: DHA
Altay'da kutlama hazırlığı
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25 Temmuz 2018 12:00
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Altay, geçen sezon 2. Lig'de kazandığı şampiyonluk kupasını 31 Temmuz Salı günü düzenlenecek gecede taraftarıyla buluşturacak.

Altay Sosyal Dayanışma Derneği (ASDD) ve 1914 Taraftarlar Derneği'nin katkılarıyla düzenlenecek organizasyon Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşecek. Sedat Yüce ve Musicana Band'ın sahne alacağı gecenin davetiyeleri Alsancak'taki 19on4 Store'da satışa sunuldu.

Gecede sözleri ve müziği Aydın Tonya'ya ait Altay için bestelenen yeni bir marş, şarkıcı Sedat Yüce tarafından seslendirilecek. Ayrıca 13 şarkıdan oluşan Altay albümünün tanıtımı yapılacak. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeni sezonda zor bir ligde mücadele edeceklerini, camianın kendilerine vereceği desteğin yine en büyük artıları olacağını söyleyerek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

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