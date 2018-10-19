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Altay'da kritik eksik! İbrahim..

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda son sıradaki Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak Altay'da tecrübeli stoper İbrahim Öztürk forma giyemeyecek.

Kaynak: DHA
Altay'da kritik eksik! İbrahim..
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19 Ekim 2018 12:35
Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda son sıradaki Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak Altay'da stoper İbrahim Öztürk'ün sakatlığı nüksetti.

Sağ alt adalesindeki yırtık nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen tecrübeli savunmacı milli maç arasında takıma katılmasına rağmen ağrılarının artması nedeniyle idmana devam edemedi.

Teknik direktör Alper Avcı'nın bu hafta İbrahim'i riske etmeyeceği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda savunmada yine Gençer ve Ivanov ikilisinin görev alması bekleniyor.

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