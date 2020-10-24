Altay'da koronavirüs kabusu: 34 pozitif

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, kulüp genelinde yapılan Covid-19 testlerinde toplamda 34 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi."Altay - Altınordu maçı öncesi yapılan COVID-19 testlerinde 9 futbolcumuzun, dün yapılan testlerde ise 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır.Gelinen noktada, A takım listemizde bulunan toplam 20 futbolcumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun COVID-10 testleri pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığı'nun ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedirAyrıca, teknik direktörümüz Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışanı, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere kulüp genelinde toplam 34 pozitif vaka tespit edilmiştir.TFF talimatları doğrultusunda 1. Lig'in 7. haftasında pazar günü oynanması gereken Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir."