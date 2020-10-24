Altay'da koronavirüs kabusu: 34 pozitif

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, kulüp genelinde yapılan Covid-19 testlerinde toplamda 34 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Altay - Altınordu maçı öncesi yapılan COVID-19 testlerinde 9 futbolcumuzun, dün yapılan testlerde ise 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır.
Gelinen noktada, A takım listemizde bulunan toplam 20 futbolcumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun COVID-10 testleri pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığı'nun ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir
Ayrıca, teknik direktörümüz Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışanı, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere kulüp genelinde toplam 34 pozitif vaka tespit edilmiştir.
TFF talimatları doğrultusunda 1. Lig'in 7. haftasında pazar günü oynanması gereken Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir."
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Altay - Altınordu maçı öncesi yapılan COVID-19 testlerinde 9 futbolcumuzun, dün yapılan testlerde ise 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır.
Gelinen noktada, A takım listemizde bulunan toplam 20 futbolcumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun COVID-10 testleri pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığı'nun ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir
Ayrıca, teknik direktörümüz Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışanı, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere kulüp genelinde toplam 34 pozitif vaka tespit edilmiştir.
TFF talimatları doğrultusunda 1. Lig'in 7. haftasında pazar günü oynanması gereken Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir."