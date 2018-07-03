Altay'da ilk hedef tamamlandı

Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, Pazartesi günü başlayan Erzurum kampına transferi tamamlayarak girdiklerini ve ilk hedeflerine ulaştıklarını söyledi.Son iki yılda iki kupa kazanan siyah-beyazlıların yeni sezon öncesi 5'i yabancı olmak üzere 8 takviye yapması taraftarları Süper Lig için heyecanlandırırken, Özden Töraydın iddialı konuşmaktan kaçındı. Herkesin herkesi yenebildiği zor bir lige 7 yıl sonra döndüklerini hatırlatan sportif direktör Töraydın,diye konuştu.Ligdeki diğer kulüplere kendilerini kabul ettireceklerini ifade eden Özden Töraydın,dedi.diyen Töraydın şöyle konuştu:Töraydın, geçen sezon son 4 hafta görev aldığı takımı TFF 1'inci Lig'e taşıdıktan sonra sportif direktörlüğe dönmüştü.