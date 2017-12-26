  •  
    Ali Koç'tan TARİHİ seçim için TARİHİ liste hazır!..
  •  
    Olay açıklama! ''Eğer bu şampiyonluk giderse...''
  •  
    UEFA merakla beklenen o 50 ismi açıkladı! Liste!
  •  
    Terim Trabzon maçında bir sürpriz deneyebilir...
  •  
    Kartal, Negredo yerine eski golcüsünü alacak...

Altay'da İbrahim Öztürk sevinci

2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Altay'da savunma oyuncusu İbrahim Öztürk'ün son durumu, teknik heyeti sevindirdi.

Kaynak: DHA
Altay'da İbrahim Öztürk sevinci
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2017 14:49
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Altay'da savunma oyuncusu İbrahim Öztürk'ün iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen İbrahim takımla çalışmalara başladı. Karşıyaka ile oynanan derbide sakatlandıktan sonra Hacettepespor deplasmanında sakatlığı nükseden deneyimli defans oyuncusu son 2 haftadaki Pendikspor ve Gümüşhanespor (D) randevularında kadroda yer almadı.

İzmir ekibinde tedavisi süren forvet Murat Uluç'un da gelecek hafta takıma katılması bekleniyor.

Kamptaki ilk hazırlık maçında cuma günü Ankara Demirspor'la karşılaşacak Altay, özel karşılaşma oynayacağı diğer rakiplerini henüz belirlemedi. Siyah-beyazlılar 14 Ocak'ta İzmir'e dönecek.

Öte yandan takımdan ayrılma kararı alan orta saha oyuncusu Halil Yılmaz'ın 2'nci Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la görüştüğü öğrenildi. Halil'e 3'üncü Lig'de yer alan Aydınspor 1923 de talip oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Passat
2011 PASSAT DSG F1 OTOMATİK VİTES 1.4 TS
69.900 TL
Volkswagen Passat
2011 PASSAT DSG F1 OTOMATİK VİTES 1.4 TS
69.900 TL
Volkswagen Passat
2011 PASSAT DSG F1 OTOMATİK VİTES 1.4 TS
69.900 TL
Volkswagen Passat
2011 PASSAT DSG F1 OTOMATİK VİTES 1.4 TS
69.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için