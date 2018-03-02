  •  
    Ali Koç'un gündeme damga vuran videosu
  •  
    "Teknik direktör için üç ADAY belirlenmiştir.."
  •  
    Büyüka'dan Koç iddiası; "Yine 50 bin kişi olacak"
  •  
    Koç'un başkan olması sonrası Galatasaray?
  •  
    Denizli'den Koç gerçeği; "Çok sinirlidir ama..."

Altay'da İbrahim Akın sevinci, hedef 5'te 5

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda kümede kalma savaşı veren Fethiyespor ile karşılaşacak olan lider Altay, karşılaşmadan galip gelerek hem zirvedeki yerini korumak hem de 5'te 5 yaparak seriyi devam ettirme peşinde.

Kaynak: DHA
Altay'da İbrahim Akın sevinci, hedef 5'te 5
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2018 12:48
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda kümede kalma savaşı veren Fethiyespor ile karşılaşacak olan lider Altay, rakibini mağlup ederek hem zirvedeki yerini korumayı hem de galibiyet serisini 5 haftaya çıkarmayı hedefliyor.

En son geçen sezon 16-20'inci haftalar arasında Kızılcabölükspor, Kozan Belediyespor, Sancaktepe Belediyespor, Beylerbeyispor, Anagold 24 Erzincanspor'u mağlup ederek 5'te 5 yapan siyah-beyazlılar, şimdi de 5 haftalık yeni bir seri yakalamak istiyor.

Şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakarak yollarına devam edeceklerine inandığını söyleyen teknik direktör İsmet Taşdemir, "Fethiyespor maçının zor geçeceğini biliyoruz. İki takımın da 3 puana ihtiyacı var. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ekibime güveniyorum" dedi.

İzmir temsilcisinde iyileşen Maksut ve cezası biten İbrahim Akın kadroya alınırken, sakatlığı süren Hüsamettin ve cezalı Atakan ile Fatih forma giyemeyecek. Deplasman tribününde Altaylı taraftarlara 400 kişilik kontenjan ayrıldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için