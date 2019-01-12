  •  
    F.Bahçe yeni 8'i buldu! 'GOL ve ASİST makinesi'
  •  
    G.Saray'daki kritik gün! Yeni yetenek ve "SALI"
  •  
    "Galatasaray için gizlice İstanbul'a geldi, o anlar"
  •  
    F.Bahçe de istemişti ve; Fabregas'ın yeni takımı
  •  
    Galatasaray'daki Tetteh planı! Ozan'ın parasına

Altay'da gençler beğenileri topladı

Spor Toto 1. Lig'in ilk devresini istediği yerde tamamlayamayan Altay, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Kaynak: DHA
Altay'da gençler beğenileri topladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2019 12:56
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da deneyim kazanmaları için A takımın Antalya kampına alınan altyapı patentli genç futbolcular performanslarıyla teknik ekipten iyi not aldı.

Siyah-beyazlı kulübün gelecek vaadeden isimleri arasında yer alan 19 yaşındaki ön libero Kutay Yokuşlu, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Berkan Demir ve 17 yaşındaki orta saha Mesut Can Tunalı kampta hırslı ve istekli bir görüntü sergileyerek alkış topladı.

Genç oyuncuların A takım havasını solumasının önemli olduğunu dile getiren teknik direktör Özden Töraydın, "Amacımız hem kulübümüze hem de Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak" diye konuştu. Kutay'ın yine Altay altyapısında yetişip yıllarca Trabzonspor'da görev yapan ağabeyi Okay, A Milli Takım ve İspanya'da Celta Vigo'nun yıldızları arasında yer alıyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için