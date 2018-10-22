Spor Toto 1'inci Lig'de eksi 2 puanlı son sıradaki Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 4-0 yenen Altay, 57 gün sonra gülmeyi hatırladı.Son olarak 3'üncü haftada dış sahada İstanbulspor'u 5-0 yenen Altay, 5 maç üst üste kazanamadı. Adanaspor ve Boluspor'la berabere kalan siyah-beyazlılar, ardından Giresunspor, Balıkesirspor Baltok ve Gençlerbirliği'ne art arda yenilip hem zirve yarışının gerisinde kaldı, hem de Play-Off potasından uzaklaştı.Altyapı futbolcularından kurulu Karabükspor karşılaşmasını rahat kazanan siyan-beyazlılar 12 puana yükselip ilk 6 yolunda umutlandı.Teknik direktör Alper Avcı ise Karabükspor camiasının içinde bulunduğu kötü durum yüzünden sahada haksız rekabetin olduğunu söyledi. Rakibinin hakkını teslim eden Avcı,diye konuştu.Altay'da 2 gol atan Kappel, 5 maçlık gol orucunu bozdu.