Altay'da Denizli maçı sonrası ayrılık

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Alper Avcı ile yollarını ayırdı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, dün sahalarında 3-1 yenildikleri Denizlispor maçının ardından gerçekleştirilen görüşmede Alper Avcı ile karşılıklı anlaşıldığı ve ayrılık kararının verildiği belirtildi.
Sezon başında Altay'da göreve gelen Avcı yönetimindeki Altay, ligde ilk 10 haftada 12 puan topladı.
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Altay Kulübünden yapılan açıklamada, dün sahalarında 3-1 yenildikleri Denizlispor maçının ardından gerçekleştirilen görüşmede Alper Avcı ile karşılıklı anlaşıldığı ve ayrılık kararının verildiği belirtildi.
Sezon başında Altay'da göreve gelen Avcı yönetimindeki Altay, ligde ilk 10 haftada 12 puan topladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın