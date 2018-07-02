  •  
    Tarık Çamdal için flaş sözler: "Transferi..."
  •  
    Fernando Muslera için transfer açıklaması var!
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!

Altay'da Aganovic imzaladı

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay, iddialı bir kadro kurmak için transferde oldukça hareketli günler geçiriyor. İzmir ekibi son olarak geçtiğimiz sezon Yunanistan Ligi'nde forma giyen Aganovic'i renklerinde kattı.

Kaynak: DHA
Altay'da Aganovic imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2018 11:57
Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altay'ın geçen hafta prensipte anlaştığı Hırvat orta saha oyuncusu Adnan Aganovic, İzmir'e gelerek 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine başkan Özgür Ekmekçioğlu ve sportif direktör Özden Töraydın da katıldı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu imza attıktan sonra bugün başlayan Erzurum kampına katılmak için yola çıktı. Siyah-beyazlıların anlaştığı 5'inci yabancı futbolcu olan Aganovic, takıma şampiyonluk için geldiğini söyledi.

Geçtiğimiz sezon başı Romanya'nın FCS Bükreş kulübünden Yunanistan Süper Lig ekibi Larisa'ya transfer olan Aganovic, Yunan ekibinde 23 lig ve 5 kupa maçında oynayıp 1 gol ve 1 asist kaydetti. Altay, 12 Temmuz'da sona erecek Erzurum Palandöken kampının ardından 15-25 Temmuz'da Afyonkarahisar'da ikinci etap hazırlıkları tamamlayıp İzmir'e dönecek. Siyah-beyazlılar, 3-5 Ağustos'ta yapılması planlanan TSYD Ege Dostluk Kupası'na katılıp sezon öncesi çalışmalarını noktalayacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için