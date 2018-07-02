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Altay'da 8'inci imza Gençer'den

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Altay, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Ankaragücü forması giyen Gençer Cansev'i kadrosuna katan İzmir ekibi, 8. transferini yapmış oldu.

Kaynak: DHA
Altay'da 8'inci imza Gençer'den
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02 Temmuz 2018 14:02
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, dış transferde 8'inci imzayı geçen sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan stoper Gençer Cansev'e attırdı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun da katıldığı törende deneyimli savunmacı 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Önceki sezon Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan Gençer, bir şampiyonluk da Altay'la yaşamak istediğini vurguladı. Köklü ve büyük bir kulübe geldiğini belirten tecrübeli futbolcu taraftarın karşısına çıkacağı günü iple çektiğini dile getirdi. 29 yaşındaki Gençer, 2014'te Medipol Başakşehir'de 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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