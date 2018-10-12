Altay'a İbrahim Öztürk müjdesi

Spor Toto 1'inci Lig'de son 5 haftada galibiyet alamayan Altay gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, sakatlığı süren İbrahim Öztürk'ten iyi haberler geldi.Gençlerbirliği karşılaşması öncesi son antrenmanda sakatlanıp sağ alt adalesinde yırtık tespit edilen deneyimli stoperin hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.Tedavisi süren ve düz koşulara davam eden İbrahim'in Karabükspor'a karşı sahadaki yerini alacağı açıklandı. Milli maç arasını iyi değerlendirmek isteyen siyah-beyazlılar yarın U21 takımıyla hazırlık maçı yapacak. Tesislerde oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.İzmir ekibinde İbrahim'in yanı sıra elinden sakatlanan kaleci Egemen ve Ümit Milli Takım'la olan Atakan da antrenmanda yer almadı.