Altay'a Avrupa'dan yakın takip

Fenerbahçe'nin Karagümrük ile oynayacağı maçta kalede yeniden Altay Bayındır olacak.Son haftalarda yaptığı kurtarışlarla formunu zirveye taşıyan genç file bekçisi, Fatih Karagümrük forvetlerine de duvar olmaya çalışacak.



Altay'ı Avrupa'dan birçok kulübün scoutlarına takibe aldırdığı ve gelecek raporlara göre sezon sonunda transfer teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor..



