Altay'a Avrupa'dan yakın takip

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla sezona damga vuran Altay Bayındır sarı-lacivertlilerin en önemli kozu durumunda. Genç file bekçisine sezon sonunda Avrupa'dan teklif gelmesi bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Altay'a Avrupa'dan yakın takip
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13 Şubat 2021 13:39
Fenerbahçe'nin Karagümrük ile oynayacağı maçta kalede yeniden Altay Bayındır olacak.Son haftalarda yaptığı kurtarışlarla formunu zirveye taşıyan genç file bekçisi, Fatih Karagümrük forvetlerine de duvar olmaya çalışacak.

Altay'ı Avrupa'dan birçok kulübün scoutlarına takibe aldırdığı ve gelecek raporlara göre sezon sonunda transfer teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor..



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