Altay zorlu virajlarda

1'inci Lig'de son 3 maçını kaybederek galibiyet özlemi 8 haftaya yükselen Altay, önümüzdeki 4 haftada zorlu bir fikstüre girecek.



Son sıraya demir atan 5 puanlı İzmir ekibi, pazar günü deplasmanda 4'üncü sıradaki 19 puanlı Bandırmaspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlılar bir sonraki hafta evinde 24 puanlı lider Eyüpspor'la kozlarını paylaşacak. Altay, milli maç arasından sonra üst üste 2 zorlu deplasman sınavına çıkacak. İzmir temsilcisi Play-Off yarışı veren 14 puanlı Çorum FK ve Manisa FK ile art arda gurbette karşı karşıya gelecek.

Birbirinden zorlu karşılaşmalarda başarılı sonuçlara imza atarak düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Altay, bu periyotta kötü gidişi sürdürmesi halinde kümede kalma umutlarını iyice azaltacak. Siyah-beyazlılar, ilk yarının son 3 maçında ise Boluspor, Adanaspor (D) ve Keçiörengücü ile rakip olacak. Geçen sezon bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Altay, bu sezon da korkulu rüya görmeye devam ediyor. Transfer yasağı nedeniyle 2 yıldır takviye yapamayan İzmir ekibi, mevcut kadrosuyla lige tutunma savaşı veriyor.

Altay, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında yarın 3'üncü Lig 1'inci Grup lideri Aliağa Futbol ile karşı karşıya gelecek. İki İzmir ekibinin karşı karşıya geleceği kupa randevusu İzmir Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı Lütfullah Aslan yönetecek. Altay'ın kupa sınavına yedek ağırlıklı kadro ile çıkması bekleniyor. Kupa maçı Alsancak Stadı'nın zemin bakım çalışmalarının tamamlanması için 1.5 yıldır profesyonel maç oynanmayan Atatürk Stadı'na alındı.