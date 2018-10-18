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Altay zirveye diş geçiremedi

Spor Toto 1'inci Lig'de 9 puanla 11'inci sırada yer alan Altay, ilk 8 haftada Play-Off hattında yer alan rakiplerine diş geçiremedi.

Kaynak: DHA
Altay zirveye diş geçiremedi
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18 Ekim 2018 11:20
Spor Toto 1'inci Lig'de 9 puanla 11'inci sırada yer alan Altay, ilk 8 haftada Play-Off hattında yer alan rakiplerine diş geçiremedi.

Zirvenin takipçisi Boluspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan, 5'inci sıradaki Giresunspor'a evinde 1-0 yenilen siyah beyazlılar, son olarak lider Gençlerbirliği'ne taraftarının önünde tek golle boyun eğmekten kurtulamadı.

Ligde son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi pazar günü son sıradaki Kardemir Karabükspor'u yenerek yeniden ilk 6 yarışına tutunmayı hedefliyor. Altay son galibiyetini 25 Ağustos'ta İstanbulspor deplasmanında 5-0'lık skorla elde etti. Siyah beyazlı ekip, rakibini dize getirip 57 gün sonra sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

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