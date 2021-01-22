Altay, Zeki Yıldırım'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Fatih Karagümrük'le yollarını ayıran Zeki Yıldırım'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Altay, Zeki Yıldırım'ı transfer etti
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22 Ocak 2021 16:27
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Fatih Karagümrük'le yollarını ayıran Zeki Yıldırım'ı kadrosuna dahil etti.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelen Zeki Yıldırım'ın kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Antalyaspor'da profesyonel olan 30 yaşındaki Zeki Yıldırım, Alanyaspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'te de forma giydi.



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