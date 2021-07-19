Altay, yıldızları takibe aldı

18 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Altay'da yönetim güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Altay'ın dış transferde Fildişi Sahilli ön libero Serge Arnaud Aka ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.



EL SIKIŞTILAR



Beşiktaş ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan 26 yaşındaki futbolcunun İzmir temsilcisi ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.



Son olarak Mısır ekibi El Gouna'da forma giyen Serge Aka'nın bonservisinin elinde olduğu kaydedildi. Serge Arnaud Aka, kariyerinde Clup Sportif Sfaxien Mimosas ve son olarak El Gouna'da forma giydi.



DZAGOEV DE LİSTEDE



Siyah-beyazlı ekibin listesinde CSKA Moskova'nın deneyimli orta saha oyuncusu Rus Alan Dzagoev'in de olduğu ifade edildi. 2008 yılından beri CKSA Moskova'nın kadrosunda yer alan 31 yaşındaki 10 numara bölgesinde görev yapan Alan Dzagoev'in kulübüyle sözleşmesi sona erdi.



Altay yönetiminin, deneyimli oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Rus Milli Takımı'nda da uzun süre forma giyen Dzagoev, kariyerinde 377 maça çıkarken fileleri 77 kez sarsıp, 90 golün de asistini yaparak müthiş bir istatistiğe imza attı.



