Altay, yıldız avına devam ediyor

Süper Lig'e yükselen Altay, dış transferde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını da sürdürüyor. Teknik direktör Mustafa Denizli ile yeniden anlaşmayı planlayan siyahbeyazlı yönetim, yıldız avına devam ediyor.



İzmir ekibi, Başakşehir'den ayrılan Mehmet Topal'ın ardından, bonservisi elinde olan tecrübeli stoper Mustafa Yumlu için de harekete geçti. Denizlispor ile geçen sezon Süper Lig'de küme düşme sancısı yaşayan 33 yaşındaki futbolcunun menajeri temasa geçen kurmaylar, maliyeti konusunda pazarlıklara başladı. Kariyerine Süper Lig'de devam etmek isteyen başarılı savunmacıya Süper Lig'den Altay'ın yanı sıra Adana Demirspor, Konyaspor, Antalyaspor ve 1. Lig'in iddialı ekibi Manisa Futbol Kulübü de talip oldu.



Tercihi İzmir



Yumlu'nun tercihini İzmir'den yana kullanmak istediği iddia edilirken, mali şartların oluşması halinde transferin netlik kazanacağı öğrenildi. Yumlu, kariyerinde Trabzon, Eskişehir, Akhisar Belediye formalarını da terletti



Paixao'ya hücum



Altay'da son 3 sezonda 1'inci Lig'de 3 kez gol kralı olarak tarihe geçen Marco Paixao için 1'inci Lig'in yeni ekipleri sıraya girdi. Siyah-beyazlılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli santrfora ligin yeni ekiplerinden Manisa FK, Eyüpspor ve Kocaelispor'un talip olduğu öğrenildi. Altay formasıyla ligde ilk yılında 29, ikinci yılında 22, son olarak geçen sezon ise 25 gol kaydeden 36 yaşındaki Paixao'nun İzmir'de mutlu olduğu ve takımdan ayrılmayı düşünmediği ifade edildi. Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin Marco Paixao'yu Süper Lig'de de kadrosunda düşündüğü ifade edildi. Deneyimli teknik adam Altınordu ile oynanan Play-Off finalinde yedek soyundurduğu Marco Paixao'yu ikinci yarıda oyuna almış, usta golcü de 89'uncu dakikada attığı golle takımının Süper Lig'e yükselmesinde başrolü oynamıştı.



