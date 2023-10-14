Teknik Direktör Djilali Bahloul'u göreve getiren 1'inci Lig ekibi Altay, yeni bir sayfa açacak.



Sıralamada 5 puanla sonuncu durumda olan siyah-beyazlılarda göreve başlayan 41 yaşındaki Cezayirli teknik adam, ilk iş olarak oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Başkan Ayhan Dündar'la yaklaşık 4 hafta zaman geçiren ve takımın durumunu yakından takip eden Bahloul'un mental olarak futbolcuları toparlamaya çalıştığı ifade edildi.



Oyuncularıyla bire bir görüşmelerde bulunan genç teknik adamın tüm takımı motive etmeye çalıştığı da kaydedildi. Başkan Dündar da Bahloul'un Altay'a çok ilgisi olduğunu belirtip, Cezayirli teknik adamın takıma önemli katkılar sağlayacağını söylemişti. Altay milli aranın ardından deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.



