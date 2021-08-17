Altay ve Szalai varsa korkma!

Kaleci Altay Bayındır kurtarışları, stoper Attila Szalai de kestiği toplarla savunmada güven verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Altay ve Szalai varsa korkma!
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17 Ağustos 2021 12:15
Fenerbahçe'de ilk maçta Mesut Özil'le birlikte öne çıkan diğer isimler Altay Bayındır ve Szalai oldu. İki oyuncu da Adana Demirspor karşısında hatasız oynayarak tam not aldılar.

Kaleci Altay özellikle Balotelli'nin 2 şutunda yaptığı kritik kurtarışlarla (toplamda 7 kurtarış) maçın sıkıntıya girmesine engel olurken, Szalai kademelerdeki başarısı ile tehlikeli olabilecek birçok Adana atağını başlamadan bitirdi.

Tisserand da futboluyla beğeni toplarken, Min-Jae Kim'in de katılmasıyla savunma+kale hattında bu sezon sorun yaşanmaması bekleniyor.


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