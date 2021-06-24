Altay ve Szalai için son karar!

Fenerbahçe'de Cuma günü yapılacak olağan genel kurul sonrası hem yeni teknik direktör hem transfer konuları hız kazanacak. Başkan Ali Koç, yeni teknik direktörün Pazartesi günü açıklanacağını ifade etti.

Abone Ol
Altay ve Szalai için son karar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Haziran 2021 08:53

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.