Altay ve Szalai için son karar!
Fenerbahçe'de Cuma günü yapılacak olağan genel kurul sonrası hem yeni teknik direktör hem transfer konuları hız kazanacak. Başkan Ali Koç, yeni teknik direktörün Pazartesi günü açıklanacağını ifade etti.
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24 Haziran 2021 08:53
Fenerbahçe
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