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TFF 2. Lig'de Spor Toto 1. Lig'e çıkan takımlar belli oldu! 2. Lig Beyaz Grup'ta, Kırmızı Grup'ta ise, Spor Toto 1. Lig'e adlarını yazdırdılar.Son hafta karşılaşmasında haftaya lider giren Gümüşhanespor'u İzmir'de konuk eden Altay, Ziya Doğan'ın ekibi Gümüşhanespor'u 65. dakikada Murat Uluç, 68. dakikada İhsan Furkan Deniz ve 89. dakikada Muharrem Ozan Cengiz'in attığı gollerle 3-0 mağlup etti ve son hafta liderliğe yükselip 1. Lig'e yükseldi.Kırmızı Grup'ta ise Hatayspor, sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 2-0 yenip bir üst lige çıkmayı başardı.Spor Toto 1. Lig'e yükselmek için Gümüşhanespor, Bandırmaspor, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Menemen Belediyespor, Afjet Afyonspor, Sivas Belediye ve Keçiörengücü play-off eşleşmelerinde karşı karşıya gelecek.Bucaspor, Kocaeli Birlik, Mersin İdman Yurdu, Nazilli Belediye, Karşıyaka ve Silivrispor ise küme düşen takımlar oldu.