Altay Ümraniyespor maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?

Sezonun açılış maçı Kardemir Karabükspor ile Adana Demirspor arasında Karabük'te oynanacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak.



Ligde ilk hafta 13 Ağustos Pazartesi günü oynanacak İstanbulspor-Afjet Afyonspor müsabakası ile kapanacak.



Spor Toto 1. Lig'de ilk devre 21, 22, 23 ve 24 Aralık'ta yapılacak 17. hafta müsabakalarıyla sona erecek. Ligde ikinci yarı 18, 19, 20 ve 21 Ocak 2019'da yapılacak 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Normal sezon 17 Mayıs 2019'da oynanacak 34. hafta maçlarıyla tamamlanacak.



Statü



Yer alan 18 takım, Süper Lig'e yükselmek için yarışacak.



Normal sezonu ilk ikide bitiren takımlar doğrudan Süper Lig'e çıkacak. Sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayacak takımlar ise play-off'ta mücadele edecek. Play-off'ta rakiplerini geçen bir takım da adını Süper Lig'e yazdıracak.



Sezonu son 3 sırada tamamlayan takımlar ise TFF 2. Lig'e düşecek.



Ligin yenileri



2018-2019 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de 6 yeni takım mücadele edecek.



Geçen sezon Süper Lig'den düşen Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor, yeniden çıkabilmek için ter dökecek.



TFF 2. Lig'den yükselen Altay, Hatayspor ve Afjet Afyonspor da 1. Lig'in yeni takımları arasında yer aldı.



Yabancı oyuncu kuralı



Spor Toto 1. Lig kulüpleri, kadrolarında en fazla 10 yabancı oyuncu bulundurabilecek.



Kulüpler, sözleşme imzaladıkları 10 yabancı futbolcunun sadece 5'ine müsabaka kadrosunda yer verebilecek.



İlk hafta programı



Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk haftasının maç programı şöyle:



10 Ağustos Cuma:

21.45 Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



11 Ağustos Cumartesi:

19.30 Boluspor-Osmanlıspor (Bolu Atatürk)

21.45 Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

21.45 Altay-Ümraniyespor (İzmir Atatürk)



12 Ağustos Pazar:

19.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)

19.30 Gençlerbirliği-Hatayspor (Osmanlı)

21.45 Balıkesirspor Baltok-Altınordu (Spor Toto Akhisar)

21.45 Denizlispor-Gazişehir Gaziantep (Denizli Atatürk)



13 Ağustos Pazartesi:

21.45 İstanbulspor-Afjet Afyonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)





Altay-Ümraniyespor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin ilk haftasında Altay-Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.. Ligin ilk haftasında oynanacak Altay-Ümraniyespor maçı naklen yayınlanacak.11 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak maç, beIN Sports MAX 2 ekranında canlı olarak yayınlanacakAltay-Ümraniyespor maçı 11 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'ten itibaren beIN Sports MAX 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu 10 Ağustos Cuma gübü yapılacak tek maçla başlayacak.