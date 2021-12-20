Altay, Trabzonspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında salı günü Trabzonspor'u konuk edecek Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular koşu ve ısınmanın ardından taktik çalıştı.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda salı günü saat 20.00'de başlayacak Altay-Trabzonspor karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular koşu ve ısınmanın ardından taktik çalıştı.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda salı günü saat 20.00'de başlayacak Altay-Trabzonspor karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.