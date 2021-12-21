Altay - Trabzonspor maçı canlı olarak Tuttur'da

Altay ile Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maça canlı iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Altay - Trabzonspor maçı canlı olarak Tuttur'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2021 08:32
Altay ve Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.

Karşılaşmada Altay'ın kazanmasına 3,15 oran verilirken Trabzonspor galibiyetine 1,76 ve beraberliğe ise 3,15'lik oran belirlendi. Maçın 2,5 ÜST oranı 1,54 olurken 2,5 ALT oranı ise 1,91 olarak bültende yer aldı.

ALTAY - TRABZONSPOR MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,49 olarak açıklanırken Karşılıklı gol yok seçeneğine 1,99'luk oran belirlendi.

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Zorlu karşılaşmada ilk golü Altay'ın atmasına 2,07'lik oran açıklanırken ilk golü Trabzonspor'ın atmasına 1,57 oran verildi. Gol olmaz seçeneğine ise 11,00 oran uygun görüldü.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.