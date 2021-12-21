Altay - Trabzonspor maçı canlı olarak Tuttur'da

Altay ve Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Altay'ın kazanmasına 3,15 oran verilirken Trabzonspor galibiyetine 1,76 ve beraberliğe ise 3,15'lik oran belirlendi. Maçın 2,5 ÜST oranı 1,54 olurken 2,5 ALT oranı ise 1,91 olarak bültende yer aldı.
ALTAY - TRABZONSPOR MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,49 olarak açıklanırken Karşılıklı gol yok seçeneğine 1,99'luk oran belirlendi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Zorlu karşılaşmada ilk golü Altay'ın atmasına 2,07'lik oran açıklanırken ilk golü Trabzonspor'ın atmasına 1,57 oran verildi. Gol olmaz seçeneğine ise 11,00 oran uygun görüldü.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Altay'ın kazanmasına 3,15 oran verilirken Trabzonspor galibiyetine 1,76 ve beraberliğe ise 3,15'lik oran belirlendi. Maçın 2,5 ÜST oranı 1,54 olurken 2,5 ALT oranı ise 1,91 olarak bültende yer aldı.
ALTAY - TRABZONSPOR MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,49 olarak açıklanırken Karşılıklı gol yok seçeneğine 1,99'luk oran belirlendi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Zorlu karşılaşmada ilk golü Altay'ın atmasına 2,07'lik oran açıklanırken ilk golü Trabzonspor'ın atmasına 1,57 oran verildi. Gol olmaz seçeneğine ise 11,00 oran uygun görüldü.