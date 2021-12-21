Altay Trabzonspor maçı BEIN izle, TS maçı izle

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Altay Trabzonspor beIN izle ! Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.



ALTAY TRABZONSPOR TUTTUR'DA

Süper Lig'de Trabzonspor'un Altay ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. Hemen CANLI oyna, bonus kazan!



ALTAY TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA













ALTAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?



Altay ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, ALTAY TRABZONSPOR MAÇINI CANLI DİNLE



İki takımın eksikleri



Altay'da Trabzonspor maçı öncesinde İbrahim Öztürk, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada yer alamayacak. Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Anthony Nwakame'nin sakatlığı bulunuyor.



Muhtemel 11'ler



Altay

Lis, Cebrail, Murat, Thiam, Naderi, Ceyhun, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba







Trabzonspor

Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Dorukhan, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Cornelius







50. karşılaşma



Spor Toto Süper Lig'de 18 yıl sonra tekrar karşılaşacak Altay ile Trabzonspor, 51. kez birbirlerine rakip olacak. Süper Lig'de en son Altay'ın küme düştüğü 2002-2003 sezonunda karşılaşan iki ekibin geride kalan 50 mücadelesinde Altay'ın 10, Trabzonspor'un 28 galibiyeti bulunurken, 12 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Altay'ın 46 gol attığı bu mücadelelerde Trabzonspor ise 83 kez fileleri havalandırdı. İzmir'deki 25 müsabakada ise Altay 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. İzmir temsilcisi bu müsabakalarda 31 gol kaydederken, bordo-mavili ekip ise 42 kez fileleri sarstı. Trabzonspor rakibine karşı en farklı galibiyeti 1980-1981 sezonunda Trabzon'da 4-0'lık skorla alırken, Altay da bordo-mavili ekibi 1998-1999'da deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.



Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın 2. maçı



Yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı, Altay-Atakaş Hatayspor maçının ardından ikinci karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. 1975-1976 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, 29. haftada 23 Mayıs 1976'da Alsancak Stadı'nda konuk olduğu Göztepe ile golsüz berabere kalmıştı. Bordo-mavili ekip, bu sonucun ardından bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.





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Altay Trabzonspor maçı öncesi son durum



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Altay'a konuk olacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Volkan Bayarslan. Ligde 17 hafta sonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 42 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alan bordo-mavililer, zorlu deplasmandan kayıpsız dönerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.





Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Süper Lig'de Trabzonspor'un Altay ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. Hemen CANLI oyna, bonus kazan! Oynamak için tıklayın... Altay ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Altay'da Trabzonspor maçı öncesinde İbrahim Öztürk, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada yer alamayacak. Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Anthony Nwakame'nin sakatlığı bulunuyor.Spor Toto Süper Lig'de 18 yıl sonra tekrar karşılaşacak Altay ile Trabzonspor, 51. kez birbirlerine rakip olacak. Süper Lig'de en son Altay'ın küme düştüğü 2002-2003 sezonunda karşılaşan iki ekibin geride kalan 50 mücadelesinde Altay'ın 10, Trabzonspor'un 28 galibiyeti bulunurken, 12 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Altay'ın 46 gol attığı bu mücadelelerde Trabzonspor ise 83 kez fileleri havalandırdı. İzmir'deki 25 müsabakada ise Altay 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. İzmir temsilcisi bu müsabakalarda 31 gol kaydederken, bordo-mavili ekip ise 42 kez fileleri sarstı. Trabzonspor rakibine karşı en farklı galibiyeti 1980-1981 sezonunda Trabzon'da 4-0'lık skorla alırken, Altay da bordo-mavili ekibi 1998-1999'da deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.Yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı, Altay-Atakaş Hatayspor maçının ardından ikinci karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. 1975-1976 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, 29. haftada 23 Mayıs 1976'da Alsancak Stadı'nda konuk olduğu Göztepe ile golsüz berabere kalmıştı. Bordo-mavili ekip, bu sonucun ardından bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

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